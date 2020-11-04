Байден обгоняет Трампа в «республиканском» Техасе

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден обгоняет действующего главу государства Дональда Трампа в «республиканском» штате Техас, свидетельствую данные Fox News.

По данным на 04.28 мск, в штате обработано 42% бюллетеней, Байден лидирует с 51,1% голосов.

Техас традиционно считается «республиканским» штатом, на выборах президента в 2008, 2012 и 2016 года избиратели в Техасе проголосовали за кандидатов от Республиканской партии. Штат дает 38 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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