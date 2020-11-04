Байден лидирует в «республиканском» штате Канзас после обработки трети голосов

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден лидирует штате Канзас после обработки 30% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 4.18 по мск, Байден обходит действующего президента республиканца Дональда Трампа более чем на 10%, получая свыше 210 тыс. голосов избирателей.

Штат Канзас расположен на Среднем Западе США, он является одним из оплотов Республиканской партии. Победа в нем приносит шесть голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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