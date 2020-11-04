Байден лидирует в ключевой Пенсильвании

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в ключевом штате Пенсильвания, свидетельствуют данные Fox News.

По данным на 04.16 мск, в Пенсильвании обработан 1% бюллетеней, Байден лидирует с 72,6% голосов.

Пенсильвания дает победителю 20 голосов выборщиков, на прошлых выборах в штате победил действующий глава государства Дональд Трамп.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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