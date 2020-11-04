Байден лидирует в Огайо, где в 2016 году победил Трамп

Кандидат в президенты США Джо Байден лидирует в штате Огайо, где на предыдущих выборах победил действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом свидетельствую данные Fox News.

По данным на 04.03 мск, в штате обработан 31% бюллетеней, Байден лидирует с 59,6% голосов.

Штат Огайо дает победителю 18 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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