Трамп вырвался вперед во Флориде после обработки 80% голосов

Президент США Дональд Трамп вновь опередил своего оппонента от Демократической партии Джозефа Байдена в «ключевом» штате Флорида после обработки 82% голосов. Об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по информации на 4.03 мск, республиканец опережает демократа лишь на 0,3% голосов, получив поддержку более 4,8 млн избирателей.

Флорида традиционно считается «колеблющимся» штатом. Она приносит победителю 29 голосов выборщиков, которые зачастую становятся решающими на президентских выборах.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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