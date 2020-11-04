СNN: Трамп побеждает в штате Индиана и «забирает» 11 голосов выборщиков

Действующий президент США Дональд Трамп уверенно побеждает своего оппонента демократа Джозефа Байдена в Штате Индиана и получает 11 голосов местных выборщиков, передает CNN.

Так, по последним данным, республиканец опережает демократа в регионе более чем на 35%. Индиана традиционно считается «республиканским» штатом.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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