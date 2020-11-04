Избирательные участки закрылись еще в трех американских штатах

Избирательные участки закрылись в штатах Огайо, Cеверная Каролина и Западная Вирджиния, следует из данных Fox News.

Подсчет голосов в указанных штатах на данный момент не начался. По прогнозам Fox News, действующий президент США, республиканец Дональд Трамп одержит победу в Западной Вирджинии, на последних трех президентских выборах в 2008, 2012 и 2016 годах жители штата голосовали за кандидатов от Республиканской партии.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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