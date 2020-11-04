Fox News: более половины избирателей в Калифорнии проголосовали досрочно
Более половины всех избирателей в американском штате Калифорния (около 12 млн) проголосовали на выборах президента США досрочно, сообщает телеканал Fox News.
Так, губернатор штата Гэвин Ньюсом в связи с этим заявил, что такая практика может в будущем стать обычной для местного населения.
«Мы обсудим это с законодательными органами, но думаю, что это прекрасно, что мы можем упростить процедуру голосования и дать людям больше возможностей», — сказал губернатор.
3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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