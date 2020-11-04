Байден обогнал Трампа во Флориде и Джорджии

Кандидат на пост президента США от демократов обогнал действующего главу государства Дональда Трампа в штатах Флорида и Джорджия, сообщает Fox News.

По данным на 03.24 мск, во Флориде обработано 52% бюллетеней, в Джорджии — 4%. На данный момент во Флориде Байден лидирует с 51,5%, в Джорджии — с 55,4%.

Штат Флорида дайет победителю 29 голосов выборщиков, Джорджия — 16 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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