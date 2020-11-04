Трамп прокомментировал первые результаты выборов в США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал первые результаты подсчета голосов на выборах главы государства.

«Мы выглядим, действительно, хорошо по всей стране. Спасибо», — написал президент.

Согласно последним данным, Трамп обходит своего оппонента демократа Джозефа Байдена в штатах Нью-Гемпшир и Индиана, но уступает ему в Кентукки.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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