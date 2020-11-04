Байден обогнал Трампа в «республиканском» штате

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обогнал действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа в штате Кентукки, сообщает Fox News.

По данным на 02.45 мск в штате обработано 12% бюллетеней, Байден лидирует с 50,7% голосов избирателей, у Трампа на данный момент — 47,8%.

Кентукки традиционно считается «республиканским» штатом, на предыдущих президентских выборах в 2008, 2012 и 2018 годах победу в нем одержали кандидаты от Республиканской партии.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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