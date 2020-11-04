Трамп наблюдает за подсчетом голосов вместе со своей семьей

Президент США наблюдает за ходом выборов и подсчетом голосов вместе со своей семьей и ближайшими помощниками. Об этом в эфире CNN заявила директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара.

«Президент будет смотреть результаты в Белом доме, в Восточном крыле, с высокопоставленными помощниками и членами семьи президента», — объявила Фара.

В настоящее время подсчет голосов на выборах президента США начался в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гемпшире.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп оценил сроки оглашения результатов выборов в США

— Потасовка между полицией и активистами произошла у Белого дома в США

— Трамп предварительно лидирует в трех штатах