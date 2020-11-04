Власти Мичигана не ожидают окончательных результатов голосования в день выборов

Власти Мичигана не ожидают, что окончательные результаты голосования на выборах президента США по штату будут известны в день выборов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя госсекретаря штата Джоселин Бенсон Джейка Роллоу.

Подсчет окончательных результатов голосования может занять около 80 часов, заявил Роллоу.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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