Трамп предварительно лидирует в трех штатах
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир, сообщает Fox News.
На данный момент в Кентукки и Индиане обработано по 2% бюллетеней, в Нью-Гэмпшире — 1%.
По предварительным данным, Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с 61,5% голосов, в Индиане – с 68,2%, в Кентукки – с 68,1%.
3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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