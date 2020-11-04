Первые избирательные участки закрылись на востоке США

Первые избирательные участки на выборах президента США закрылись в двух штатах — Индиане и Кентукки в 18.00 по местному времени (2.00 мск), передает CNN.

По информации телеканала, на части участков уже начался подсчет голосов. Первые результаты голосования должны быть опубликованы уже в ближайшие часы.

Отмечается, что в 3.00 по мск пункты для голосования закроются еще в семи штатах, включая два «ключевых» — Флориду и Джорджию. Спустя еще час голосование окончится в 15 регионах страны.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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