США предложили помощь Австрии в связи с терактом в Вене

Вашингтон предложил Австрии свою помощь в борьбе с экстремизмом после террористической атаки в центре Вены. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает РИА «Новости».

Так, по словам советника, после теракта он провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом и выразил ему соболезнования в связи с трагическими события в австрийской столице.

«Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом», — сказал О'Брайен.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий.

По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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