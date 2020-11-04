Трамп оценил сроки оглашения результатов выборов в США
Действующий президент США Дональд Трамп допускает, что результаты текущих выборов главы государства будут известны вечером 3 ноября (утром 4 ноября по мск). Об этом он заявил журналистам в своем избирательном штабе в Вирджинии, передает ТАСС.
По словам Трампа, американцы смогут узнать о его победе уже в день выборов, это зависит «от масштабов победы». Он также раскритиковал решение Верховного суда США о продлении сроков отправки бюллетеней по почте в штате Пенсильвания.
Датой оглашения результатов выборов должно быть 3 ноября, уверен действующий президент.
3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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