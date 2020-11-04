Активисты перекрыли улицу в районе Белого дома

Американские активисты перекрыли одну из улиц неподалеку от ограждений, выставленных вокруг Белого Дома в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

По данным агентства, к заслонам вокруг резиденции президента США, сначала приехала большая группа активистов на грузовике с музыкальными колонками. Прохожие и демонстранты постепенно собрались в большую группу и перекрыли улицу. Полиция призвала их разойтись, однако призыв не подействовал.

Отмечается, что активистам никто не препятствует. Они ведут себя спокойно и пока не провоцируют полицию.

Ранее американская полиция и спецслужбы выставили вокруг Белого дома металлические ограждения на случай вспышки насилия на улицах Вашингтона. Вокруг них дежурят подразделения полиции и национальной гвардии.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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