Адвокат Трампа предсказал его «неожиданную победу» на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп одержит «неожиданную победу» на текущих выборах главы государства, уверен его личный адвокат и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в интервью RT.

«Он одержит неожиданную победу. А донести эту мысль мы не можем в том числе из-за того, что 80% СМИ просто маниакально следуют антитрамповскому курсу — доходит уже до какой-то патологии», — заявил Джулиани.

По его словам, в Соединенных Штатах ведется массовая цензура в интересах демократов, американские средства массовой информации «действуют как крыло Демократической партии».

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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