Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто спровоцирует насилие на выборах

Полиция Нью-Йорка пообещала проявлять «нулевую терпимость» к протестующим, которые попытаются спровоцировать насилие в городе после выборов президента США, сообщает телеканал NY1.

«Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы», — заявила глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс.

По ее словам, полиция будет проявлять к вандалам и погромщикам «нулевую терпимость».

Холмс добавила, что все силы правопорядка в Нью-Йорке находятся в режиме готовности и они не будут нуждаться в подкреплениях.

В свою очередь, глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан сообщил, что в настоящее время в мегаполисе царит спокойная атмосфера, а серьезных инцидентов пока удается избегать.

Мирные протесты, напротив, правоохранители намерены защищать от любых угроз, отметил Монахан.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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