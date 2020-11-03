Трамп заявил, что уверенно побеждает на выборах
Валерия Исполатова
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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что он уверенно побеждает на выборах.
По словам главы государства, у него «все очень хорошо» в Техасе, Флориде и Аризоне. Трамп также спрогнозировал свой успех в Северной Каролине и Пенсильвании.
«Мы думаем, что у нас все хорошо везде», — подчеркнул американский лидер.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп обгоняет соперника от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса.
3 ноября в США проходят президентские выборы.