Трамп заявил, что уверенно побеждает на выборах

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что он уверенно побеждает на выборах.

По словам главы государства, у него «все очень хорошо» в Техасе, Флориде и Аризоне. Трамп также спрогнозировал свой успех в Северной Каролине и Пенсильвании.

«Мы думаем, что у нас все хорошо везде», — подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп обгоняет соперника от демократов Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса.

3 ноября в США проходят президентские выборы.