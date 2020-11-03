Трамп признался, что не готовил победную речь

Президент США Дональд Трамп признался, что пока не готовил речь ни для победы, ни для поражения на выборах, пишет РИА «Новости».

«Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня», — сказал Трамп.

Он не исключил, что выступит с обращением в случае победы.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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