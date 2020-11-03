Жители Мичигана получили ложные звонки с призывом не ходить на выборы

Жители американского штата Мичиган получили звонки от мошенников с призывом не ходить на президентские выборы из-за больших очередей, пишет ТАСС со ссылкой на генпрокурора штата Дану Нессел.

«К нам поступают сообщения о том, что множество жителей города Флинт получили автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать завтра (в среду) из-за больших очередей на избирательных участках. Очевидно, эти сведения являются заведомо ложными и представляют собой попытку помешать волеизъявлению», — написала она.

Генпрокурор уточнила, что на избирательных участках нет очередей, и вторник — последний день выборов.

Мичиган входит в число так называемых колеблющихся штатов, то есть тех, где нет ясности, за кого отдадут голоса граждане.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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