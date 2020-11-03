СМИ: на выборах в Нью-Йорке проголосовали «мертвые души»
На президентских выборах в Нью-Йорке проголосовали «мертвые души», пишет газета New York Post.
По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.
Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.
«Мы считаем, что это — лишь верхушка айсберга. Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование», — приводятся слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.
Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.
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