Канье Уэст проголосовал за себя на президентских выборах
Карина Казанцева
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Американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на президентских выборах в США. Об этом он сообщил в Twitter.
«Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя», — написал Уэст.
Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.
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