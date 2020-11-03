Трамп прокомментировал ход президентских выборов
Карина Казанцева
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Республиканская партия уверенно продвигается на президентских выборах, включая ключевые колеблющиеся штаты. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, пишет ТАСС.
Трамп также призвал граждан США преодолеть межпартийные распри.
3 ноября в США проходят президентские выборы. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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