Володин назвал выборы в США «постановочным шоу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала «Россия-24» заявил, что президентские выборы в США — это постановочное шоу, а не стандарт демократии.

Он отметил, что американского президента выбирают всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры. В России же выборы прямые и есть многопартийность.

«Вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что российская избирательная система более открытая, легитимная и эффективная.

3 ноября в США проходят президентские выборы. Основными соперниками являются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

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