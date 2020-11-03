ЕС проведет саммит по коронавирусу 19 ноября

Второй саммит государств и правительств ЕС по борьбе с коронавирусом состоится 19 ноября в формате видеоконференции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Евросовета Баренда Лейтса.

«Председатель Европейского совета [Шарль Мишель] созовет новый саммит ЕС в формате видеоконференции по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 в четверг, 19 ноября», — приводятся слова Лейтса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

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