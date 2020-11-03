Путину понравилась идея объявить в России 2023 год Международным годом моря
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра нового ледокола »Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге получил от министра транспорта Евгения Дитриха предложение объявить в России 2023 год Международным годом моря, если это не будет накладываться на другие аналогичные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.
«Надо посмотреть на календарь различных мероприятий. Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая», — сказал Путин.
Кроме того, президент поддержал проведение Всемирного дня моря в РФ, отметив, что его нужно организовать «на хорошем уровне».
По словам Дитриха, ко Всемирному дню моря 2023 года планируется приурочить кругосветный поход парусника «Мир», который может стартовать в Петербурге в июле 2022 и завершиться в этом же месте к 9 мая 2023 года.
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