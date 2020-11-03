Президент Алжира заразился коронавирусом

74-летний президент Алжира Абдельмаджид Теббун заразился коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Президент Абдельмаджид Теббун продолжает лечение в специализированной больнице в ФРГ после того, как у него был обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении.

Канцелярия отметила, что его состояние постепенно улучшается.

Теббуна доставили в Германию 28 октября. Он проходит углубленное медицинское обследование.

В Алжире коронавирусом заразились 58 574, выздоровели 40 577, погибли 1 980 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

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