Первая леди США Мелания Трамп проголосовала на президентских выборах в США на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида), пишет Associated Press.

«Это день выборов. Я хотела прийти проголосовать сегодня», — ответила первая леди на вопрос, почему она не проголосовала досрочно, как это сделал ее муж.

Мелания Трамп также рассказала, что чувствует себя «замечательно».

Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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