Путин поучаствовал в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на ледоколе »Виктор Черномырдин», пишет РИА «Новости».
Церемония прошла в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге.
«Виктор Черномырдин» — судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн. Ледокол развивает скорость около 17 узлов на чистой воде и проходит льды толщиной до трех метров. Судно предназначено для ледокольной проводки и буксировки судов.
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