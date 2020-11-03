СМИ: британец поставил $5 млн на победу Трампа на выборах

Неизвестный британский бизнесмен поставил $5 млн на победу Дональда Трампа на президентских выбрах в США, пишет газета The Sun.

Если Трамп победит, предприниматель получит $14,2 млн.

По данным издания, банкир анонимно сделал ставку коэффициентом 2,85 в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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