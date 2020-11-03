Байден намерен обратиться к нации в качестве нового лидера

В случае, если СМИ объявят о победе на выборах кандидата в президенты США Джо Байдена, он планирует обратиться к нации в качестве нового лидера, даже если президент Трамп продолжит борьбу в суде. Об этом пишет Axios.

Портал отмечает, что если Байдена объявят победителем, он начнет формировать свое правительство.

«Советники Байдена усвоили урок 2000 года, когда Эл Гор сдерживался, пока Джордж Буш объявил о победе на этих спорных выборах, заставив демократа занять оборонительную позицию, в то время как Буш действовал как победитель», — говорится в сообщении.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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