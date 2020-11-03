Обнародованы результаты выборов на первых открывшихся участках в США

Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден одержали по одной победе на первых открывшихся участках голосования в штате Нью-Гэмпшир, передает CNN.

Байден безоговорочно победил в Диксвилл-Нотче, где за него проголосовали все 5 избирателей.

Трамп обошел соперника в Миллсфилде. Его поддержали 16 человек, а 5 отдали голоса за Байдена.

Ранее стало известно, что Трамп обогнал своего конкурента по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба

3 ноября в США проходят президентские выборы.