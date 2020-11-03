Лавров: Россия не должна вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конституционная реформа в Белоруссии создает площадку для общенационального диалога, власти страны вовлекают в этот процесс широкие слои населения, игнорировать этот подход легкомысленно, ни Россия, ни другие страны не должны никоим образом вмешиваться в проведение этой работы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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