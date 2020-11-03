Лавров: ЕС продолжает «штамповать» нелегитимные санкции против России
Евросоюз продолжает «штамповать» нелегитимные санкции против России, уступая только США, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».
«Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан ЕСовцы уступают только американцам», — сказал министр.
По его словам, в европейских СМИ продолжается масштабная антироссийская кампания.
Лавров подчеркнул, что в экономической сфере Брюссель использует протекционистские шаги, чем нарушает нормы ВТО и внедряет политизированные «правила по ходу игры».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сенатор США призывает ввести новые санкции против России за кибератаки
— Путин напомнил, что США вводили санкции против России 46 раз