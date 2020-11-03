СМИ: Трамп обгоняет Байдена в штатах, где идет основная борьба за голоса

Действующий президент США Дональд Трамп обгоняет кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, где идет основная борьба за избирателей. Данные опроса предоставляет портал Real Clear Politics.

В Айове за Трампа отдают 47,2% голосов, за Байдена — 45,8%. В Джорджии у Трампа 47,8%, у Байдена — 47,6%.

В Огайо Трамп набирает 47,4% голосов, Байден — 46%. В Северной Каролине у Трампа — 47,8%, у Байдена — 47,2%.

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