Канцлер Австрии назвал теракт в Вене борьбой цивилизации и варварства

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее накануне нападение в Вене борьбой между цивилизацией и варварством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это конфликт не между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами, эта борьба между верящими в мир людей и теми, кто желает войны.

«Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью», — заявил канцлер.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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