На Восточном побережье США открыли первые участки для голосования

Первые избирательные участки открылись в 6.00 (14.00 мск) на Восточном побережье США. Об этом сообщает ТАСС.

Участки открылись в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния. Через час избирательные участки начнут работу и в других штатах на востоке страны и в столичном округе Колумбия.

Обычно на голосование отводится 12-14 часов, кроме того, американцы могут отдать голос даже после закрытия участков, если к этому моменту они стояли в очереди.

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