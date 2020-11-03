Лукашенко заявил, что большинство граждан проголосовали за единую Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выбрав его в качестве главы государства, большинство граждан проголосовали за единую республику. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Принимая верительные грамоты послов, белорусский лидер заявил, что руководство страны способно эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов.

Он добавил, что решительно защищает интересы белорусских граждан, выступающих за независимое и устойчивое государство.

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