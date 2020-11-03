Путин осудил жестокий и циничный теракт в Вене

Президент России Владимир Путин направил канцлеру и президенту Австрии Себастьяну Курцу и Александру Ван дер Беллену телеграмму соболезнований в связи с произошедшем накануне терактом в Вене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер решительно осудил нападение в австрийском столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

«Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий» — подчеркнул глава РФ.

Также Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, 4 погибли. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Как уточнил Нехаммер, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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