Совфед одобрил закон о Конституционном суде в развитие поправок в Конституцию

Совет Федерации одобрил на заседании 3 ноября закон о Конституционном суде (КС) России в развитие поправок в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон был внесен в парламент президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу, председатель КС и его заместители могут быть выбраны не из числа судей Конституционного суда.

Закон запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и в сети интернет решения Конституционного суда, а также высказывать свое мнение по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица, находящиеся на закрытом совещании, не смогут разглашать содержание дискуссии и итоги голосования, в том числе высказывать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.

Одобренный Совфедом закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может действовать при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.

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