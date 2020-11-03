Байден победил по итогам голосования на первом открывшемся участке в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир (граничит с Канадой), где в полночь по местному времени (8.00 мск) открылся первый участок для голосования на выборах главы государства. Об этом информирует телеканал CNN.

Известно, что пять человек отдали свои голоса за Байдена, действующего американского лидера Дональда Трампа никто не выбрал. Результаты назвали в прямом эфире в Facebook. В 2016 году жители Диксвилл-Нотч также выбрали кандидата от демократов — Хиллари Клинтон.

В 1960 году сложилась традиция, согласно которой в Диксвилл-Нотч в полночь по местному времени открывается первый избирательный участок, за несколько часов до открытия участков в других регионах Соединенных Штатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Американцам придется выбрать между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и представителем Республиканской партии Дональдом Трампом — действующим главой государства.

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