Экс-глава минздрава Казахстана Биртанов задержан по подозрению в растрате

Бывший глава минздрава Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

«Службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

В июне текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке Биртанова с поста главы минздрава после того, как он заразился коронавирусом.

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