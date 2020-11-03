Голосование на выборах в США открылось на первом участке
Катерина Медведева
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Голосование на первом участке на выборах президента США стартовало во вторник, 3 ноября, сразу после полуночи в поселке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает ТАСС.
Голосование проходит в отеле The Balsams. По словам представителя гостиницы, пятеро жителей поселка с 1960 года первыми голосуют на выборах.
Подведение итогов занимает несколько минут и они сразу оглашаются.
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