Голосование на выборах в США открылось на первом участке

Голосование на первом участке на выборах президента США стартовало во вторник, 3 ноября, сразу после полуночи в поселке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование проходит в отеле The Balsams. По словам представителя гостиницы, пятеро жителей поселка с 1960 года первыми голосуют на выборах.

Подведение итогов занимает несколько минут и они сразу оглашаются.

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