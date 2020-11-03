Глава Алтайской республики заразился коронавирусом

Глава Алтайской республики Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что состояние главы региона удовлетворительное, правительство продолжает работу в штатном режиме.

По последним данным, на Алтае выявлено 7 829 случаев коронавируса, выздоровели 5 287 человек, скончались 20.

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