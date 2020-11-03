Казахстан усилит ограничительные меры на госгранице из-за коронавируса

Власти Казахстана усилят ограничительные меры по пересечению государственной границы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Тengrinews со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Ограничения коснулись иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана и членов их семей, а также иностранцев, являющихся членами семей казахстанцев. Данные категории лиц могут пересекать госграницу республики не чаще одного раза в 90 суток. Ранее это можно было делать не более одного раза в 30 суток.

Кроме того, до 1 мая 2021 года приостановлен безвизовый режим для граждан 57 стран.

За все время в Казахстане выявлено 112 860 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 825 заболевших.

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