Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество РФ и Китая

Служба внешней разведки фиксирует факты того, как власти Соединенных Штатов, в том числе госдепартамент, пытаются с помощью провокаций расколоть сотрудничество России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Его слова передает РИА «Новости».

Более того, по словам Нарышкина, в западных странах обострился социально-политический кризис, на фоне чего они пытаются внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

«Нынешний ход развития международной ситуации... подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность», — заключил директор СВР.

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