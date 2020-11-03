Байден пообещал в случае победы на выборах ввести обязательное ношение масок

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах введет общенациональное требование о ношении масок из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он также сообщил, что гарантирует доступ к постоянному, надежному и бесплатному тестированию на COVID-19.

Помимо этого он пообещал ускорить разработку и распределение безопасных и эффективных вакцин и методов лечения коронавируса.

По последним данным, в США зафиксировано более 9,26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 231 320 человек.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп представляет республиканцев, Байден — демократов. Претендентами на пост вице-президента США являются Майкл Пенс и Камала Харрис.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден: мы победим коронавирус, когда победим Трампа

— Трамп: при Байдене Китай будет владеть США

— Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах по результатам опросов